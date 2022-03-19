Почему украинцы не пришли на выборы. Опрос группы Рейтинг

Социологическая группа Рейтинг провела опрос среди наших сограждан, для того, чтобы разбираться в причинах низкой явки на вчерашних выборах. Явка составила всего 37%.
В ходе опроса стало известно, что:
20% избирателей не пришли по состоянию здоровья,
19% - не могли проголосовать из-за прописки,
15% - были заняты,
14% - не знали, за кого голосовать,
12% опрошенных заявили, что выборы были им неинтересны,
10% - отказались от голосования из-за пандемии.
В то же время, если бы была возможность голосовать электронно, из дома, то 46% из тех, кто не голосовал, проголосовали бы сегодня, в 13% – 50/50, 14% – возможно и 25% – не голосовали бы.
63% граждан, не пришедших на выборы, ответили, что испытывают разочарование относительно ситуации в стране, тогда как 32% наоборот – чувствуют надежду.
В то же время, если бы была возможность голосовать электронно, из дома, то 46% из тех, кто не голосовал, проголосовали бы сегодня, в 13% – 50/50, 14% – возможно и 25% – не голосовали бы.
63% граждан, не пришедших на выборы, ответили, что испытывают разочарование относительно ситуации в стране, тогда как 32% наоборот – чувствуют надежду.
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