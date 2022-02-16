Почему Навальный решил остаться в Германии

06:47 25 Сентябрь Киев, Украина

Российский политик Алексей Навальный, которого недавно выписали из клиники "Шарите", пока останется в Германии, а не вернется в Россию, как анонсировалось ранее.



Об этом заявила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.



"Сейчас, естественно, процесс восстановления Алексея займет еще много времени. Он остается пока в Германии проходить реабилитацию", - добавила она.



По словам представительницы Навального, это, конечно, вопрос не нескольких дней и даже не нескольких недель.



О подробностях своей реабилитации и выписке из больницы он рассказал в сообщении в Instagram.

"Планы пока просты: физиотерапевт каждый день. Возможно, реабилитационный центр. Стоять на одной ноге. Полностью вернуть контроль над пальцами. Держать баланс", - отметил Навальный.



