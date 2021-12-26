По состоянию на 7.00 26 августа в результате погодных условий обесточены 139 населенных пунктов в 4 областях

Ухудшение погодных условий во вторник 25 августа привело к печальным последствиям. В Украине обесточены 139 населенных пунктов в четырех областях.
Больше всего от стихии пострадали Житомирская и Киевская области. Ряд населенных пунктов отключены также в Винницкой и Черкасской областях.
"По состоянию на 7.00 26 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 139 населенных пунктов в 4 областях, а именно: Житомирская - 68, Киевская - 54, Винницкая - 14, Черкасская - 3", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, накануне Винницу захлестнул ураган с ливнем. Целый ряд городских улиц превратился в реки, на проезжую часть повалило деревья.
Также в столице прошел сильный ливень, который сопровождался шкальным ветром.
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