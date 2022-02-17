По решению суда Медведчук остается под домашним арестом

18:12 21 Май Киев, Украина

Суд , рассмотрев апелляции прокуроров и защитников, оставил Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом.

Соответствующее решение было принято сегодня, 21 мая по итогам заседания Киевского апелляционного суда.

Прокуроры просили взять под стражу Медведчука, отмечая, что он может скрыться от следствия и оказать давление на других вероятных неустановленных фигурантов дела. Обвинение также подчеркивало, что доказательств совершения Медведчуком преступлений достаточно. Прокуроры отметили, что пока не все возможные фигуранты установлены, а значит есть риск давления на них Медведчуком.



Сумму залога в размере 300 миллионов гривен прокуроры объяснили имущественным положением депутата и вероятной суммой убытков.

Адвокаты просили вообще отменить меру пресечения или отдать Медведчука на поруки народных депутатов.

Решение объявил председательствующий судья:

"Определение следственного судьи Печерского районного суда от 13 мая, … которым избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, … оставить без изменений. Апелляционные жалобы защитников … и апелляционную жалобу прокурора … оставить без удовлетворения. Определение Апелляционного суда обжалованию не подлежит.", - сообщил судья-докладчик.

В удовлетворении заявления народных депутатов о взятии Медведчука на поруки суд также отказал.



Апелляционный суд огласил только резолютивную часть определения, полный текст будет оглашен 26 мая.

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Как сообщалось, народные депутаты Медведчук и Тарас Козак (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") 11 мая были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.



По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".



Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.



Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ. В то же время, по информации Медведчука, Козак пребывает на территории Беларуси, где проходит лечение. Козак объявлен в розыск, есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.



Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 июля 2021 года.