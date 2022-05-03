По причине непогоды, Укрзализныця задерживает ряд рейсов. РАСПИСАНИЕ

Поезда Укрзализныци, следующие из Западной Украины, по причине неблагоприятных погодных условий задерживают свое прибытие.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
"Внимание! Из-за погодных условий на Западной Украине (обрывами контактной сети) ряд поездов Укрзализныци идет с опозданием", - говорится в сообщении.
Задерживаются такие поезда:
№244 Рахов-Киев (задержка составила 2 часа 50 минут);
№44 Ивано-Франковск-Чернигов (задержка составила 2 часа 50 минут);
№8 Черновцы-Киев (задержка составила 2 часа 40 минут);
№34 Солотвино-Киев (задержка составила 2 часа 20 минут);
№11 Львов-Одесса (задержка составила 2 часа 20 минут);
№50 Трускавец-Киев (задержка составила 1 час);
№81 Ужгород-Киев (задержка составила 50 минут);
№358 Рахов-Киев (задержка составила 50 минут);
№25 Ужгород-Одесса (задержка составила 40 минут).
"Внимание! Из-за погодных условий на Западной Украине (обрывами контактной сети) ряд поездов Укрзализныци идет с опозданием", - говорится в сообщении.
Задерживаются такие поезда:
№244 Рахов-Киев (задержка составила 2 часа 50 минут);
№44 Ивано-Франковск-Чернигов (задержка составила 2 часа 50 минут);
№8 Черновцы-Киев (задержка составила 2 часа 40 минут);
№34 Солотвино-Киев (задержка составила 2 часа 20 минут);
№11 Львов-Одесса (задержка составила 2 часа 20 минут);
№50 Трускавец-Киев (задержка составила 1 час);
№81 Ужгород-Киев (задержка составила 50 минут);
№358 Рахов-Киев (задержка составила 50 минут);
№25 Ужгород-Одесса (задержка составила 40 минут).
Кроме того, из-за поломки локомотива в грузовом поезде на участке Вольнянск-Славгород, задерживаются поезда:
№81 Харьков-Новоалексеевка (задержка составила 2 часа 40 минут);
№9 Киев-Мариуполь (задержка составила 1 час 20 минут).
Также из-за неблагоприятных погодных условий в Венгрии задержался по ст. Дебрецен на 5 часов 10 минут беспересадочный вагон Вена-Киев.
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