По причине непогоды, Укрзализныця задерживает ряд рейсов. РАСПИСАНИЕ

09:44 02 августа Киев, Украина

Поезда Укрзализныци, следующие из Западной Украины, по причине неблагоприятных погодных условий задерживают свое прибытие.





"Внимание! Из-за погодных условий на Западной Украине (обрывами контактной сети) ряд поездов Укрзализныци идет с опозданием", - говорится в сообщении.



Задерживаются такие поезда:



№244 Рахов-Киев

№44 Ивано-Франковск-Чернигов (задержка составила 2 часа 50 минут);

№8 Черновцы-Киев (задержка составила 2 часа 40 минут);

№34 Солотвино-Киев (задержка составила 2 часа 20 минут);

№11 Львов-Одесса (задержка составила 2 часа 20 минут);

№50 Трускавец-Киев (задержка составила 1 час);

№81 Ужгород-Киев (задержка составила 50 минут);

№358 Рахов-Киев (задержка составила 50 минут);

№25 Ужгород-Одесса (задержка составила 40 минут). Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци."Внимание! Из-за погодных условий на Западной Украине (обрывами контактной сети) ряд поездов Укрзализныци идет с опозданием", - говорится в сообщении.№244 Рахов-Киев (задержка составила 2 часа 50 минут);№44 Ивано-Франковск-Чернигов (задержка составила 2 часа 50 минут);№8 Черновцы-Киев (задержка составила 2 часа 40 минут);№34 Солотвино-Киев (задержка составила 2 часа 20 минут);№11 Львов-Одесса (задержка составила 2 часа 20 минут);№50 Трускавец-Киев (задержка составила 1 час);№81 Ужгород-Киев (задержка составила 50 минут);№358 Рахов-Киев (задержка составила 50 минут);№25 Ужгород-Одесса (задержка составила 40 минут).



Кроме того, из-за поломки локомотива в грузовом поезде на участке Вольнянск-Славгород, задерживаются поезда:



№81 Харьков-Новоалексеевка (задержка составила 2 часа 40 минут);

№9 Киев-Мариуполь (задержка составила 1 час 20 минут).



Также из-за неблагоприятных погодных условий в Венгрии задержался по ст. Дебрецен на 5 часов 10 минут беспересадочный вагон Вена-Киев.