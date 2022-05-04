По новым правилам растаможки "евроблях" за 1,5 месяца оформили больше 17 тысяч авто

16:53 02 августа Киев, Украина

Со дня вступления в силу законов, которые упрощают растаможку авто "на еврономерах", растаможены уже более 17 тысяч "евроблях".
 
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Отмечается, что бюджет пополнился больше, чем на 600 млн грн.

Лидерами по количеству растаможки авто стали:
  • Закарпатская таможня - 2797 авто
  • Киевская таможня - 1539 авто
  • Одесская таможня - 1487 авто
  • Черновицкая таможня - 1455 авто
  • Львовская таможня - 804 авто.
В ведомстве напомнили, что с 15 июня 2021 года владельцы авто "на еврономерах" имеют временную возможность осуществить упрощенное таможенное оформление своих транспортных средств и уплатить меньшую сумму налогов и сборов, других обязательных платежей.
 
В государственной таможенной службе напомнили, что декларирование авто "на еврономерах" можно осуществить самостоятельно через Личный кабинет.
 