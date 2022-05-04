По новым правилам растаможки "евроблях" за 1,5 месяца оформили больше 17 тысяч авто

16:53 02 августа Киев, Украина

Со дня вступления в силу законов, которые упрощают растаможку авто "на еврономерах", растаможены уже более 17 тысяч "евроблях".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.



Отмечается, что бюджет пополнился больше, чем на 600 млн грн.



Лидерами по количеству растаможки авто стали:

Закарпатская таможня - 2797 авто

Киевская таможня - 1539 авто

Одесская таможня - 1487 авто

Черновицкая таможня - 1455 авто

Львовская таможня - 804 авто.

В ведомстве напомнили, что с 15 июня 2021 года владельцы авто "на еврономерах" имеют временную возможность осуществить упрощенное таможенное оформление своих транспортных средств и уплатить меньшую сумму налогов и сборов, других обязательных платежей.

В государственной таможенной службе напомнили, что декларирование авто "на еврономерах" можно осуществить самостоятельно через Личный кабинет.