По новым правилам растаможки "евроблях" за 1,5 месяца оформили больше 17 тысяч авто

Со дня вступления в силу законов, которые упрощают растаможку авто "на еврономерах", растаможены уже более 17 тысяч "евроблях".
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
Отмечается, что бюджет пополнился больше, чем на 600 млн грн.
Лидерами по количеству растаможки авто стали:
- Закарпатская таможня - 2797 авто
- Киевская таможня - 1539 авто
- Одесская таможня - 1487 авто
- Черновицкая таможня - 1455 авто
- Львовская таможня - 804 авто.
В ведомстве напомнили, что с 15 июня 2021 года владельцы авто "на еврономерах" имеют временную возможность осуществить упрощенное таможенное оформление своих транспортных средств и уплатить меньшую сумму налогов и сборов, других обязательных платежей.
В государственной таможенной службе напомнили, что декларирование авто "на еврономерах" можно осуществить самостоятельно через Личный кабинет.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии