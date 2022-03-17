По мнению ЦИК, местные выборы 2020 – самые сложные в истории Украины

13:46 25 октября Киев, Украина

Сегодня состоялся брифинг на тему местных выборов. Выступая перед журналистами, глава Центризбиркома Олег Диденко признался, что, по его мнению, эти местные выборы стали одними из самых сложных в истории Украины. И причиной тому стали несколько обстоятельств.

По его словам, для проведения голосования образовали более 29 тысяч избирательных участков. При этом процесс усложняется, в частности, тем, что выборы проходят в условиях пандемии.

"В целом это одни из самых сложных выборов или самые сложные в истории Украины, потому что у нас совпало несколько факторов. Это и избирательное законодательство, и реформа административно территориального устройства состоялась, что привело к тому, что большая часть выборов - первые выборы", - сказал Диденко.

Напомним, что ранее в Киеве и на Днепропетровщине зафиксировали "карусели" избирателей. Два автобуса везли людей голосовать из Днепропетровской области в столицу, их задержала полиция.

Также сообщалось, что в Украине не открылись четыре избирательных участка. Избирательные участки не были открыты по состоянию на 10 часов утра. Причины неизвестны. Участки находятся в Донецкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Полтавской областях.