По мнению ЦИК, местные выборы 2020 – самые сложные в истории Украины

Сегодня состоялся брифинг на тему местных выборов. Выступая перед журналистами, глава Центризбиркома Олег Диденко признался, что, по его мнению, эти местные выборы стали одними из самых сложных в истории Украины. И причиной тому стали несколько обстоятельств.
По его словам, для проведения голосования образовали более 29 тысяч избирательных участков. При этом процесс усложняется, в частности, тем, что выборы проходят в условиях пандемии.
Напомним, что ранее в Киеве и на Днепропетровщине зафиксировали "карусели" избирателей. Два автобуса везли людей голосовать из Днепропетровской области в столицу, их задержала полиция.
Также сообщалось, что в Украине не открылись четыре избирательных участка. Избирательные участки не были открыты по состоянию на 10 часов утра. Причины неизвестны. Участки находятся в Донецкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Полтавской областях.
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