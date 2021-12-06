Песков: войска РФ у границ Украины не несут угрозу другим странам

Дмитрий Песков ответил на волнения, которые наблюдается в мировом сообществе из-за военной активности России на границе с Украиной.
Отвечая на вопрос, с чем связана переброска российских войск, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил: "Российская Федерация перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению, это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы".
По его словам, РФ предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей.
"Вы знаете, что по периметру рубежей РФ наблюдается повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран и т.д. и т.п. Это все обязывает быть начеку", - заявил Песков.
"А что касается участия российских войск в вооруженном конфликте на территории Украины, то российские войска никогда не принимали в нем участия и не принимают", - добавил он.
Отвечая на вопрос, с чем связана переброска российских войск, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил: "Российская Федерация перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению, это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы".
По его словам, РФ предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей.
"Вы знаете, что по периметру рубежей РФ наблюдается повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран и т.д. и т.п. Это все обязывает быть начеку", - заявил Песков.
"А что касается участия российских войск в вооруженном конфликте на территории Украины, то российские войска никогда не принимали в нем участия и не принимают", - добавил он.
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