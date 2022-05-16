Первым стартовал Нью-Йорк: американской медсестре сделали первую в мире прививку от коронавируса

17:24 14 декабря Киев, Украина

Сегодня в Штатах началась долгожданная вакцинация. Первую в мире прививку от коронавируса получила медсестра штата Нью-Йорк Сандра Линдси.



Об этом сообщает CNN.



Отмечается, что первым человеком, который получил вакцину в США вне клинических испытаний, стала медсестра интенсивной терапии Сандра Линдси.



"Сегодня я чувствую надежду, облегчение. Надеюсь, это знаменует начало конца очень болезненного времени", - сказала медсестра.



В свою очередь президент США Дональд Трамп поздравил Соединенные Штаты и мир с первой вакцинацией.