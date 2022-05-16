Первым стартовал Нью-Йорк: американской медсестре сделали первую в мире прививку от коронавируса

Сегодня в Штатах началась долгожданная вакцинация. Первую в мире прививку от коронавируса получила медсестра штата Нью-Йорк Сандра Линдси.
Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что первым человеком, который получил вакцину в США вне клинических испытаний, стала медсестра интенсивной терапии Сандра Линдси.
"Сегодня я чувствую надежду, облегчение. Надеюсь, это знаменует начало конца очень болезненного времени", - сказала медсестра.
В свою очередь президент США Дональд Трамп поздравил Соединенные Штаты и мир с первой вакцинацией.
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