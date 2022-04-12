Первый после Вирастюка: украинец Алексей Новиков стал самым сильным человеком планеты

В штате Флорида в США прошли соревнования The World’s Strongest Man 2020, по праву титул самого сильного человека на планете достался украинскому стронгмену Алексею Новикову.
Вторую строчку пьедестала занял британец Том Столтмен, а третьим стал канадец Жан-Франсуа Карон.
Для Украины это третья победа нашего представителя на этом турнире. До этого дважды титул самого сильного человека планеты завоевывал Василий Вирастюк в 2004 и 2007 годах.
Во время соревнований Новиков сумел поднять на полметра над землей 537,5 кг.
Спортсмена уже поздравил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.
24-летний Новиков стал самым молодым атлетом с 1984 года, кому покорилась первая ступень пьедестала на мировом турнире.
Кто такой Алексей Новиков?
Новиков имеет четыре титула самого сильного человека Украины с 2016 по 2019 годы.
В 2017 году в ирландском Дублине он победил на турнире Irish Muscle Power, гарантировав пропуск на соревнования Самого сильного человека мира.
А в 2018 году Алексей одержал победу на турнире Arnold Amateur World Championship, который проходил в Коламбусе, США. А в марте 2020 года на турнире Arnold Strongman Classic он занял пятую строчку.
В июне этого года Новиков установил мировой рекорд по поднятию гантели на время. Спортсмен стал рекордсменом в упражнении дамбл: за 1 минуту и 8 секунд, а это 68 секунд, атлет поднял 100-килограммовую гантель одиннадцать раз.
В 2017 году в ирландском Дублине он победил на турнире Irish Muscle Power, гарантировав пропуск на соревнования Самого сильного человека мира.
А в 2018 году Алексей одержал победу на турнире Arnold Amateur World Championship, который проходил в Коламбусе, США. А в марте 2020 года на турнире Arnold Strongman Classic он занял пятую строчку.
В июне этого года Новиков установил мировой рекорд по поднятию гантели на время. Спортсмен стал рекордсменом в упражнении дамбл: за 1 минуту и 8 секунд, а это 68 секунд, атлет поднял 100-килограммовую гантель одиннадцать раз.
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