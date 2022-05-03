Первое олимпийское серебро принес Украине пловец Михаил Романчук

Пятикратный чемпион Европы пловец Михаил Романчук, бронзовый призер Олимпиады в Токио принес Украине долгожданное первое олимпийское серебро. Обогнав немецкого пловца на дистанции 1500 метров вольным стилем, Михаил занял второе место.

Накануне своего 25-летия (7 августа) спортсмен признался, что доволен медалями, хотя и хотел большего.

"Есть две медали - доволен этим результатом. Впервые за три года удалось обогнать немца, но появился новый быстрый соперник.

Очень тяжелые соревнования выдались. Необычный режим, организм к такому просто не привык. Конечно, хочется большего. Но мы не сдаемся, и как бы сложно не было, будем работать и двигаться дальше ... Как минимум в Париж-2024", - отметил Романчук.