Первая страна ЕС признала украинские COVID-​сертификаты

Венгрия стала первой страной-членом Евросоюза, с которой Украина договорилась о взаимном признании свидетельства о вакцинации против коронавируса.
Украинцы с 11 июня смогут путешествовать в Венгрию с отечественными COVID-сертификатами, сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, Венгрия стала первой страной ЕС, с которой есть такое решение.
Свидетельство о вакцинации в Украине
В мае МИД Украины начал активную работу над заключением двусторонних соглашений по признанию национальных сертификатов о вакцинации для путешествий летом. В частности, Украина готова заключить такие соглашения со всеми заинтересованными странами до того момента, когда на общеевропейском уровне появится единый механизм сертификатов вакцинации.
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