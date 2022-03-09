Первая страна ЕС признала украинские COVID-​сертификаты

18:30 10 Июнь Киев, Украина

Венгрия стала первой страной-членом Евросоюза, с которой Украина договорилась о взаимном признании свидетельства о вакцинации против коронавируса.

Украинцы с 11 июня смогут путешествовать в Венгрию с отечественными COVID-сертификатами, сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Официально: Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от COVID. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Поздравляю коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности", - заявил Кулеба.

По его словам, Венгрия стала первой страной ЕС, с которой есть такое решение.



Свидетельство о вакцинации в Украине

В мае МИД Украины начал активную работу над заключением двусторонних соглашений по признанию национальных сертификатов о вакцинации для путешествий летом. В частности, Украина готова заключить такие соглашения со всеми заинтересованными странами до того момента, когда на общеевропейском уровне появится единый механизм сертификатов вакцинации.