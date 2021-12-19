Первая поставка ковид-вакцины Pfizer от COVAX будет в Украине 14 апреля

Ковид-вакцина производства Pfizer в рамках международной программы COVAX прибудет в Украину на следующей неделе, закупленная на коммерческой основе вакцина начнет поставляться в страну с мая.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Степанов уточнил, что в Украине есть все технические возможности для логистики и хранения вакцины Pfizer.
Он отметил, что для вакцинации 70% взрослого населения Украине нужно 48 млн доз вакцины от COVID-19.
"Все эти вакцины будут в 2021 году. Мы не подписываем договоры по поставкам в 2022 году", - сказал он.
Он отметил, что для вакцинации 70% взрослого населения Украине нужно 48 млн доз вакцины от COVID-19.
"Все эти вакцины будут в 2021 году. Мы не подписываем договоры по поставкам в 2022 году", - сказал он.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии