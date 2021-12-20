Первая леди инициировала создание Совета безбарьерности

С целью мониторинга реализации Нацстратегии безбарьерного пространства, Елена Зеленская предложила создать Совет безбарьерности.
Такую инициативу первая леди озвучила во время рабочего обсуждения финального варианта Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине, который будет вынесен на рассмотрение правительства 14 апреля.
На встрече главы 11 министерств представили финальный вариант Нацстратегии, который вскоре будет предложен для принятия правительством. Каждое министерство, ответственное за развитие безбарьерности в различных сферах, представило конкретные направления и программы, которые будут включены в будущий План действий для выполнения Нацстратегии. Работа над ее созданием велась межведомственной рабочей группой с привлечением экспертной среды, профильных общественных организаций, научных и бизнес-сообществ в течение двух месяцев.
Во время обсуждения документа Елена Зеленская высоко оценила наработки рабочей группы и выразила надежду, что его реализация также будет проходить слаженно и энергично.
Она предложила, чтобы в такой Совет вошли представители центральных органов исполнительной власти, местного самоуправления, гражданского общества, эксперты и ученые.
Первая леди обратилась к Кабинету Министров с просьбой не откладывать и рассмотреть эту инициативу 14 апреля, в ходе согласования Стратегии.
/>Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что вопрос о создании Совета безбарьерности будет вынесен на заседание Кабинета Министров.
Глава межведомственной рабочей группы по разработке Нацстратегии, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов отметил, что реализации Стратегии после ее согласования будет уделено максимальное внимание, поскольку безбарьерность должна стать новой общественной нормой.
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