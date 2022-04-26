Первая леди Елена Зеленская выступила на Украинском Женском Конгрессе

17:18 26 ноября Киев, Украина

Продвижение экономических возможностей для женщин в условиях негативного влияния COVID-19 и усиление их состоятельности во время пандемии стало главной темой Четвертого Украинского Женского Конгресса, который проходил в Киеве 25-26 ноября 2020.

Первая леди Елена Зеленская стала одним из главных спикеров конгресса, который объединяет украинских и международных общественных деятелей, политиков, государственных должностных лиц, экспертов и лидеров для установления равенства женщин и мужчин во всех сферах жизни.

«Роль женщины в обществе и семье в трудные времена усиливается, как и нагрузка на нее. Во время карантина мы, женщины, кроме своих профессиональных обязанностей, выполняли и домашнюю работу, объем которой увеличился. Одновременно успевали помогать с учебой детям, которые обучались дистанционно дома», – сказала Елена Зеленская в своем выступлении.

«В профессиональной жизни женщинам также приходится противостоять вызовам, причиной которых стала пандемия. Особенно врачам и медицинским работникам, среди которых в Украине женщин – более 80 процентов. Мы не можем забывать и о педагогах, которым пришлось быстро учиться самим, чтобы продолжать обучать наших детей. Вообще, пожалуй, нет ни одной профессиональной сферы, на которую не повлияла бы пандемия», – отметила она.

Первая леди также рассказала об успехах Украины как участницы международного «Партнерства Биарриц», основанного странами G7 с целью сотрудничества в установлении гендерного равенства. Елена Зеленская инициировала присоединение Украины к Партнерству во время своего выступления на Украинском Женском Конгрессе в конце прошлого года, а в сентябре 2020-го наша страна официально стала его полноправной участницей.



В статусе партнера Биарриц Украина взяла на себя обязательства усилить работу в пяти ключевых сферах: развивать безбарьерное публичное пространство, дружественное к семьям с детьми и маломобильным группам населения; обучать детей принципам равенства женщин и мужчин; предотвращать и противодействовать домашнему и гендерно обусловленному насилию; сократить разрыв в оплате труда женщин и мужчин и создать больше возможностей для мужчин заботиться о детях.



Елена Зеленская отметила важность задекларированных принципов и целей, подчеркнув, что их актуальность во время пандемии возросла еще больше, и призвала участников конгресса продолжать вместе строить Украину равных возможностей.