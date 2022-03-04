Перевод часов в Украине – отменят или нет?

Руслан Стефанчук предложил отменить перевод на зимнее и летнее время и подал соответствующий законопроект в Верховну Раду. Первый заместитель председателя парламента Украины призывает правительству отказаться от этого процесса на странице своих социальных сетей.

В частности, законопроектом № 4201 предполагается установить и закрепить на территории Украины единое киевское время и отказаться от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.

Стефанчук отметил, что проект закона также направлен на противодействие агрессии со стороны России. Ведь, по его словам, на временно оккупированных территориях Украины противоправно установлено время государства-агрессора.

При этом он подчеркнул, что данный законопроект будет способствовать евроинтеграционным стремлениям Украины. «Ведь 84% жителей стран ЕС отдали голоса за отмену перехода на летнее и зимнее время, что поддержал Европейский парламент».

Вдобавок к этому, в предложенном проекте рассматривается вопрос о полном переходе Украины на григорианский календарь, по которому, в частности, Рождество празднуется не 7 января, а 25 декабря.

Следует отметить, что в Украине традиционно в последнее воскресенье октября происходит переход на зимнее время. В 2020 году часы будут переводить в ночь с 24 на 25 октября в 4 часа утра.

Напомним, что осенью 2011 года ВР приняла решение об отмене перевода часов на зимнее время, однако уже через месяц, документ был признан утратившим силу. Причиной этому стали критические выступления общественности.