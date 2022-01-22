Перестрелка в торгово-развлекательном центре в Киеве. Есть раненый

По информации пресс-службы городского управления полиции, на Оболонском проспекте Киева случилась перестрелка в многолюдном торгово-развлекательном центре. По счастливой случайности никто из посетителей, среди которых много женщин и детей, не пострадали. Ранение получил один молодой человек.

Предварительно установлено, что в ТРЦ между потерпевшим и несколькими неизвестными возник конфликт. Впоследствии один из участников достал пистолет, предварительно травматического действия, и несколько раз выстрелил в своего оппонента. 25-летнего пострадавшего с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Сейчас на месте правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения. По результатам проверки этому событию будет дана правовая квалификация.