Переговоры ТКГ: пожары на Луганщине будут тушить беспрепятственно

09:51 09 Июль Киев, Украина

Пресс-служба Офиса президента в среду, 8 июля сообщила о договоренностях , достигнутых в ходе заседания Трехсторонней контактной группы.



«Были получены гарантии безопасности для полетов гражданских воздушных судов ГСЧС с целью ликвидации - сказано в сообщении. «Были получены гарантии безопасности длягражданских воздушных судовс целью ликвидации пожаров в Луганской области вблизи линии разграничения»,сказано в сообщении.

А также стороны обсудили проблему не допуска наблюдателей СММ ОБСЕ на временно оккупированные территории Украины. Такой доступ со стороны, подконтрольных правительству Украины, территорий обеспечивается в полном объеме , в то время как с временно оккупированной территории - до сих пор блокируется.



Кроме того, произошел значительный прогресс в вопросе разработки обновленного плана разминирования - предварительно согласованно 13 участков для проведения работ по разминированию с возможностью дальнейшей обработки следующих семи участков.