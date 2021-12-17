Переговоры ТКГ: пожары на Луганщине будут тушить беспрепятственно

Пресс-служба Офиса президента в среду, 8 июля сообщила о договоренностях, достигнутых в ходе заседания Трехсторонней контактной группы.
А также стороны обсудили проблему не допуска наблюдателей СММ ОБСЕ на временно оккупированные территории Украины. Такой доступ со стороны, подконтрольных правительству Украины, территорий обеспечивается в полном объеме, в то время как с временно оккупированной территории - до сих пор блокируется.
Кроме того, произошел значительный прогресс в вопросе разработки обновленного плана разминирования - предварительно согласованно 13 участков для проведения работ по разминированию с возможностью дальнейшей обработки следующих семи участков.
Кроме того, произошел значительный прогресс в вопросе разработки обновленного плана разминирования - предварительно согласованно 13 участков для проведения работ по разминированию с возможностью дальнейшей обработки следующих семи участков.
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