Переговоры ТКГ: пожары на Луганщине будут тушить беспрепятственно

09:51 09 Июль Киев, Украина

Пресс-служба Офиса президента в среду, 8 июля сообщила о договоренностях, достигнутых в ходе заседания Трехсторонней контактной группы. 

«Были получены гарантии безопасности для полетов гражданских воздушных судов ГСЧС с целью ликвидации пожаров в Луганской области вблизи линии разграничения», - сказано в сообщении.
 
А также стороны обсудили проблему не допуска наблюдателей СММ ОБСЕ на временно оккупированные территории Украины. Такой доступ со стороны, подконтрольных правительству Украины, территорий обеспечивается в полном объеме, в то время как с временно оккупированной территории - до сих пор блокируется.

Кроме того, произошел значительный прогресс в вопросе разработки обновленного плана разминирования - предварительно согласованно 13 участков для проведения работ по разминированию с возможностью дальнейшей обработки следующих семи участков.
«Для решения гуманитарных вопросов украинская делегация подчеркнула необходимость и готовности со своей стороны обеспечить пропуск граждан через все КПВВ. Поддержку нашла позиция украинской делегации по возможности открытия двух новых КПВВ в Луганской области в течение четырех месяцев», - передает пресс-служба президента.

 Украина подтвердила готовность к скорейшему обмену в формате «всех на всех» и теперь ожидает письменных подтверждений от другой стороны.