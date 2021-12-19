Переговоры о статусе Донбасса зашли в тупик: что ждет Украину

11:06 17 Август Киев, Украина

Трехнедельное прекращение огня, о котором договорились в ходе заседания Трехсторонней контактной группы привело к том, что военные действия на Донбассе прекращены.

Однако некоторые эксперты продолжают утверждать, что это всего лишь передышка для перегруппировки российских войск. Они утверждают. что чисто стратегически ситуация в российско-украинской войне не претерпела никаких, даже малейших изменений. И подобная пауза вряд ли может быть продолжительной — для этого ни де-факто, ни де-юре нет системных причин.

На определенной паузе нынче пребывает переговорный процесс по Донбассу, причем как в нормандском, так и в минском формате. Единственное, на уходящей неделе президент Владимир Зеленский проанонсировал ближайшее заседание Трехсторонней контактной группы на 18 августа, в котором пообещал участие нового главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука. Между прочим, «новое лицо» минских переговоров зря времени не терял, развернув реально колоссальную как для 86-летнего политика медиа-активность на телевизионных ток-шоу и в раздаче интервью и комментариев для СМИ. При этом Кравчук уверенно взобрался на свой любимый ораторский конек, особенно упражняясь в расширении словарного запаса для применения в переговорном процессе.

Например, по его мнению, Украине следует заменить понятие «особый статус» Донбасса на формулировку «особый режим административного управления», а Донецкой и Луганской областям предоставить статус свободных экономических зон. В части же сакральной для ОРДЛО «борьбы за русский язык» кравчуковское предложение проще простого: «Исходя из Конституции и европейских законов, можно в этих регионах предпринять шаги к более широкому применению русского языка. Это не будет нарушением украинского законодательства».

Впрочем, крайне сомнительно, что в Кремле поведутся на софистические таланты Кравчука. По сути, «ответку» от Путина и компании первый президент Украины получил сразу же, и вложили ее в уста не какого-то там Козака или, на худой конец, Пескова, а банальной марионетки Пушилина. «Предлагаемые им «специальный режим управления» и «свободная экономическая зона» для Донбасса отдаляют, а не приближают выполнение договоренностей. Предлагаемый Кравчуком компромисс — это очередная попытка заговорить минский процесс. Увы, для нас это привычное поведение украинских политиков», — насмешливо объявил главарь российской оккупационной администрации в Донецке и тут же укатил в увеселительную поездку в оккупированный Крым.

С момента последнего объявления на Донбассе полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения прошло уже три недели, однако говорить о безусловном режиме тишины стало совершенно бессмысленно уже в первый день нового перемирия. Приведем голую статистику Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с 27 июля по 14 августа. Так, международные наблюдатели зафиксировали в данный отчетный период на Донетчине и Луганщине 332 нарушения режима прекращения огня, включая 63 взрыва, два пролета снаряда и пять — осветительной ракеты, а также 262 очереди и выстрелов.