Переговоры нормандской четверки в Берлине еще не завершены

Завершилась встреча нормандского формата в Берлине. По словам вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, участники встречи пришли к единому мнению в некоторых вопросах. Но, поскольку переговоры еще не завершены, в ближайшее время должна состояться новая встреча советников лидеров стран-участниц нормандского формата.
Однако, по словам Резникова, договоренностей, которые можно было бы подписать, пока не достигли.
Также министр выразил надежду, что очередное заседание Трехсторонней контактной группы, проведенное после сложных, но рабочих переговоров советников, будет более продуктивным.
Напомним, в столице Германии завершилась встреча политических советников лидеров "нормандии". По ее итогам в Офисе президента заявили, что участники переговоров прислушались к Киеву в вопросе сохранения перемирия на Донбассе.
В то же время представитель России, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак отметил, что все вопросы согласовать на встрече не удалось, а вопрос о проведении саммита лидеров государств даже не обсуждался.
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