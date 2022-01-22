Переговоры нормандской четверки в Берлине еще не завершены

Завершилась встреча нормандского формата в Берлине. По словам вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, участники встречи пришли к единому мнению в некоторых вопросах. Но, поскольку переговоры еще не завершены, в ближайшее время должна состояться новая встреча советников лидеров стран-участниц нормандского формата.

"Ключевыми были вопросы продолжения режима прекращения огня на Донбассе, взаимного обмена (пленными - ред.), разминирования, не привязывая их к вопросу местных выборов. Это была отдельная тема", - заявил министр.

Однако, по словам Резникова, договоренностей, которые можно было бы подписать, пока не достигли.

"Но точно, как я считаю, между сторонами не было противоречий по продолжению режима прекращения огня и по призыву сторон поддерживать принятый для этого комплекс мер. Это факт", - подчеркнул он.

Также министр выразил надежду, что очередное заседание Трехсторонней контактной группы, проведенное после сложных, но рабочих переговоров советников, будет более продуктивным.

Напомним, в столице Германии завершилась встреча политических советников лидеров "нормандии". По ее итогам в Офисе президента заявили, что участники переговоров прислушались к Киеву в вопросе сохранения перемирия на Донбассе.

В то же время представитель России, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак отметил, что все вопросы согласовать на встрече не удалось, а вопрос о проведении саммита лидеров государств даже не обсуждался.