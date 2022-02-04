Пентагон: Россия и Китай бросают вызов

Минобороны США Марк Эспер заявил, что в Пентагон уверен в том, что Россия и Китай бросают основной вызов США в мире.
"Министерство обороны определяет Китай, а затем Россию в качестве наших главных стратегических соперников", - сказал Эспер.
Он также обвинил Москву в пересмотре международных границ и неуважении к нормам международного права - "во вторжении в Грузию в 2008 году, аннексии Крыма в 2014 году и устойчивой агрессии в Украине".
Заметим, что РФ, и КНР занимаются модернизацией и расширением вооруженных сил, в том числе в космической сфере и киберпространстве.
А последние двадцать лет США боролись против экстремистов, что отвлекало внимание Вашингтона от более мощных противников.
Но в 2018 году Пентагон разработал стратегию национальной безопасности, констатирующую наступление периода "соперничества великих держав", в связи с чем США нужно отвечать на соответствующие вызовы и адаптироваться к более комплексной обстановке в сфере безопасности.
"Министерство обороны определяет Китай, а затем Россию в качестве наших главных стратегических соперников", - сказал Эспер.
Он также обвинил Москву в пересмотре международных границ и неуважении к нормам международного права - "во вторжении в Грузию в 2008 году, аннексии Крыма в 2014 году и устойчивой агрессии в Украине".
Заметим, что РФ, и КНР занимаются модернизацией и расширением вооруженных сил, в том числе в космической сфере и киберпространстве.
А последние двадцать лет США боролись против экстремистов, что отвлекало внимание Вашингтона от более мощных противников.
Но в 2018 году Пентагон разработал стратегию национальной безопасности, констатирующую наступление периода "соперничества великих держав", в связи с чем США нужно отвечать на соответствующие вызовы и адаптироваться к более комплексной обстановке в сфере безопасности.
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