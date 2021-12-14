Пентагон назвал Россию источником смуты во всем мире

09:30 19 Июль Киев, Украина

В своем итоговом докладе о работе в течение первого года на посту главы Пентагона, Марк Эспер назвал Китай наиболее серьезным стратегическим конкурентом. В то время Россия доставляет беспокойство всему миру своими агрессивными действиями. Весь доклад Эспера опубликован на сайте Пентагона от 18 июля.

"Мы живем в эпоху конкуренции великих держав, … и это означает, что нашими главными стратегическими конкурентами являются Китай, а затем Россия. Мне и всем, кто понимает Китай, совершенно ясно, что они хотят вытеснить нас - безусловно, из региона и, желательно, с мировой сцены", - сказал он.

фот: в своем докладе глава Пентагона выразил обеспокоенность агрессивными действиями России

По его словам, Россия представляет собой чуть меньшую проблему, чем Китай, но она является источником смуты во всем мире. "Успешное сдерживание агрессивных действий России", он назвал в качестве одного из достижений за год своей работы.

Накануне Эспер говорил, что США имеют превосходство над потенциальными противниками в сфере ядерных вооружений. 

Ранее Конгресс США предложил выделить 3,8 миллиарда на сдерживание России в Европе. Предлагается направить эти средства на осуществление стратегических морских перевозок и спутниковую связь, а также на подводные лодки и противолодочный военный потенциал.