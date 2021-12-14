Пентагон назвал Россию источником смуты во всем мире

В своем итоговом докладе о работе в течение первого года на посту главы Пентагона, Марк Эспер назвал Китай наиболее серьезным стратегическим конкурентом. В то время Россия доставляет беспокойство всему миру своими агрессивными действиями. Весь доклад Эспера опубликован на сайте Пентагона от 18 июля.

"Мы живем в эпоху конкуренции великих держав, … и это означает, что нашими главными стратегическими конкурентами являются Китай, а затем Россия. Мне и всем, кто понимает Китай, совершенно ясно, что они хотят вытеснить нас - безусловно, из региона и, желательно, с мировой сцены", - сказал он.

По его словам, Россия представляет собой чуть меньшую проблему, чем Китай, но она является источником смуты во всем мире. "Успешное сдерживание агрессивных действий России", он назвал в качестве одного из достижений за год своей работы.

Накануне Эспер говорил, что США имеют превосходство над потенциальными противниками в сфере ядерных вооружений.

Ранее Конгресс США предложил выделить 3,8 миллиарда на сдерживание России в Европе. Предлагается направить эти средства на осуществление стратегических морских перевозок и спутниковую связь, а также на подводные лодки и противолодочный военный потенциал.