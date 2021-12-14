Пентагон назвал Россию источником смуты во всем мире

В своем итоговом докладе о работе в течение первого года на посту главы Пентагона, Марк Эспер назвал Китай наиболее серьезным стратегическим конкурентом. В то время Россия доставляет беспокойство всему миру своими агрессивными действиями. Весь доклад Эспера опубликован на сайте Пентагона от 18 июля.
По его словам, Россия представляет собой чуть меньшую проблему, чем Китай, но она является источником смуты во всем мире. "Успешное сдерживание агрессивных действий России", он назвал в качестве одного из достижений за год своей работы.
Накануне Эспер говорил, что США имеют превосходство над потенциальными противниками в сфере ядерных вооружений.
Ранее Конгресс США предложил выделить 3,8 миллиарда на сдерживание России в Европе. Предлагается направить эти средства на осуществление стратегических морских перевозок и спутниковую связь, а также на подводные лодки и противолодочный военный потенциал.
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