Печальный итог избирательной кампании - более 600 уголовных дел

11:55 24 октября Киев, Украина

Обильной на нарушения законодательных правил оказалась нынешняя избирательная кампания в Украине. Депутаты в местные органы власти готовы были преступить любой закон ради заветного кресла. В результате было заведено более 600 уголовных дел. По данным Нацполиции, только за минувшие сутки следователи зарегистрировали 66 уголовных производства в связи с предвыборными нарушениями.

Так, в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения относительно 622 уголовных производств: 310 открытых по фактам нарушения избирательного законодательства, 312 – связанных с избирательным процессом.

"В период с 5 сентября по 24 октября в целом поступило 7877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства. Всего органами полиции составлено 1676 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье разоблачили схему подкупа избирателей. За один голос злоумышленники предлагали 1000 гривен.

А в Сумах депутат облсовета вымогал деньги на предвыборную кампанию. Он угрожал руководителю предприятия физической расправой в случае отказа от предоставления "спонсорской помощи".