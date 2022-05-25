ПЦУ выступает за легализацию марихуаны в Украине

14:15 20 декабря Киев, Украина

Долгое время ведутся дискуссии о пользе или вреде медицинского каннабиса (марихуаны). В мире все больше склоняются к легализации каннабиса для медицинских целей. Правительство Украины во главе с президентом приняли решение обсудить эту тему с представителями церквей.

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний заявил, что легализация марихуаны в стране возможна только в случае употребления его в медицинских целях, в пользу здоровью человека.

"Если это будет использоваться исключительно в полезных, в медицинских целях, и не будет злоупотребления, как наркотика. Потому, встречаясь даже с премьер-министром, и с президентом Украины, мы говорили, что если это будет разрешено, чтобы оно не привело к пагубным последствиям", - сказал Епифаний.

Он уточнил, что речь идет о том, чтобы под видом медицинского назначения, применение каннабиса не обусловило процветание наркомании в украинском государстве.

Напомним, что на всеукраинском опросе Зеленского за легализацию медицинского каннабиса выступили почти две трети украинцев.

Как сообщалось, ООН исключила медицинский каннабис из списка опасных наркотиков. За это решение проголосовали 53 страны, входящие в Комиссию по наркотическим средствам.