Паспорт в смартфоне с 23 августа станет полным аналогом бумажного и пластикового

Через несколько месяцев цифровой паспорт на законных основаниях станет полным аналогом бумажного и пластикового.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Федоров подчеркивает, что цифровые паспорта гораздо безопаснее и комфортнее, чем бумажные. Украинцы уже могут пользоваться цифровыми паспортами в большинстве жизненных ситуаций:
• Цифровые паспорта принимают ЦНАП для предоставления государственных услуг, государственные учреждения и суды.
• Их можно использовать для получения отправлений на почте, для подтверждения возраста в супермаркетах, в банках - для подтверждения личности и осуществления кассовых операций, а также для открытия банковского счета онлайн.
• С цифровыми паспортами можно путешествовать по Украине самолетом и поездом, заселяться в отель и тому подобное.
• Цифровые паспорта принимают ЦНАП для предоставления государственных услуг, государственные учреждения и суды.
• Их можно использовать для получения отправлений на почте, для подтверждения возраста в супермаркетах, в банках - для подтверждения личности и осуществления кассовых операций, а также для открытия банковского счета онлайн.
• С цифровыми паспортами можно путешествовать по Украине самолетом и поездом, заселяться в отель и тому подобное.
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