Паспорт в смартфоне с 23 августа станет полным аналогом бумажного и пластикового

21:02 30 Март Киев, Украина

Через несколько месяцев цифровой паспорт на законных основаниях станет полным аналогом бумажного и пластикового.



Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Биометрический паспорт и ID-карта в "Дии" с 23 августа 2021 года на законодательном уровне станут полным аналогом бумажного и пластикового. Документы будет возможно предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства в Украине. Достаточно иметь смартфон с цифровыми документами, поскольку "Дию" будут принимать повсюду. Мы создали уникальный мировой кейс, которым можно и нужно гордиться", - написал чиновник.

Федоров подчеркивает, что цифровые паспорта гораздо безопаснее и комфортнее, чем бумажные. Украинцы уже могут пользоваться цифровыми паспортами в большинстве жизненных ситуаций:



• Цифровые паспорта принимают ЦНАП для предоставления государственных услуг, государственные учреждения и суды.

• Их можно использовать для получения отправлений на почте, для подтверждения возраста в супермаркетах, в банках - для подтверждения личности и осуществления кассовых операций, а также для открытия банковского счета онлайн.

• С цифровыми паспортами можно путешествовать по Украине самолетом и поездом, заселяться в отель и тому подобное.