"Пасхальное перемирие": в ТКГ не смогли договориться

09:22 29 Апрель Киев, Украина

Участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу обсудили возвращение к режиму "тишины", дополнительным аргументом для этого стали грядущие Пасхальные праздники.

Сторонам пока не удалось согласовать текст документа о введении "пасхального перемирия", однако они подтвердили необходимость продолжать консультации по согласованию документа, заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Все стороны согласились с необходимостью установить "пасхальное перемирие". Было предложено два текста документа – украинский и российский. Но не удалось нам пока договориться по окончательному тексту, потому что есть чувствительные формулировки. Нужно время, чтобы их хорошо продумать. Однако стороны договорились продолжать консультации и вновь подтвердили идею об установлении "пасхального перемирия", - сообщил Арестович по итогам заседания ТКГ в среду.

По словам Арестовича "согласование текста перемирия в ТКГ длилось 6 часов и было очень конструктивным".



Он добавил, что "консультации о необходимости соблюдения режима прекращения огня и "пасхального перемирия" продолжаются на уровне политических советников Нормандского формата, а также на текущей неделе на уровне ТКГ и подгруппы по безопасности, что дает надежду на позитивное решение по установлению перемирия".