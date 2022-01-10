"Пасхальное перемирие": в ТКГ не смогли договориться

Участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу обсудили возвращение к режиму "тишины", дополнительным аргументом для этого стали грядущие Пасхальные праздники.
Сторонам пока не удалось согласовать текст документа о введении "пасхального перемирия", однако они подтвердили необходимость продолжать консультации по согласованию документа, заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
По словам Арестовича "согласование текста перемирия в ТКГ длилось 6 часов и было очень конструктивным".
Он добавил, что "консультации о необходимости соблюдения режима прекращения огня и "пасхального перемирия" продолжаются на уровне политических советников Нормандского формата, а также на текущей неделе на уровне ТКГ и подгруппы по безопасности, что дает надежду на позитивное решение по установлению перемирия".
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