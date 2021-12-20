Партия Слуга народа проведет свой съезд в августе

В связи с предстоящими местными выборами, ведущая политическая партия Слуга народа проведет свой всеукраинский съезд. Запланированный съезд, по словам заместителя руководителя фракции Евгении Кравчук, пройдет 21 августа в Киеве. Эту новость Евгения Кравчук опубликовала на странице в Facebook вчера, 25 июля.

"Ориентировочно 21 августа на всеукраинском съезде партии Слуга народа в Киеве надеемся увидеть команды наших областных организаций вместе с кандидатами на должности председателей областных центров", - сообщила нардеп.

Кравчук информировала, что 25 июля состоялась первая из трех встреча политиков с региональными штабами.

"Эта встреча стала первой из трех, на которых мы собираем представителей избирательных штабов из всех областей Украины. Впереди, кроме общих, нас еще ждет немало секторальных учений по различным направлениям предвыборной деятельности", - указано в сообщении.

Ранее в Центризбиркоме определили особенности будущих местных выборов - они пройдут на новой территориальной основе и по новому избирательному законодательству.