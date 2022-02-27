Памятник Махатме Ганди установили в Киеве

11:46 03 Октябрь Киев, Украина

В последнее время в столице устанавливают все больше новых памятников. Они - не просто культурная ценность, но и дань уважения известным личностям.

В Киеве в Ботаническом саду имени Фомина открыли бронзовый памятник индийскому политическому и общественному деятелю Махатме Ганди. Об этом сообщает посольство Индии в Украине.

На открытии присутствовали сотрудники посольства Индии в Украине и Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

«Этот памятник первый подобный в Украине. Он является примером и символом той дружбы, которая существует между Индией и Украиной. А также ее процветания. Махатма Ганди своим примером и своими установками показал нам многое в этом мире. Первый вопрос, который я задаю себе, когда думаю о нем, это то, насколько он сегодня важный и какова его роль в сегодняшнем мире. Я считаю, что его роль будет только расти», — сказал посол Индии в Украине Партха Сатпатхи.

Махатма Ганди был одним из идеологов и руководителей движения за независимость Индии от Великобритании.