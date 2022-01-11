Паломники-хасиды, карантин и закрытые границы

Ежегодное празднование еврейского Нового года - Рош ха-Шана связано с массовым паломничеством хасидов в украинский город Умань. Сюда они прибывают из всех стран мира для поклонения на могиле цадика (праведника) Нахмана, который основал брацславское течение хасидизма.
В этом году многие страны закрывают границы, сокращают перемещение граждан с целью уменьшения распространения коронавируса.
С 25 августа по указу президента Владимира Зеленского, принятого по просьбе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, паломничества хасидов в Умань было ограничено.
27 августа правительство также запретило проведение массовых мероприятий во время празднования иудейского Нового года Рош а-Шана в Умани.
Вчера, 29 августа, Зеленский заявил, что празднование праздника Рош ха-Шана в Умани из-за пандемии невозможно.
Украинская пресса, в частности УП и BBC Україна пишут со ссылкой на источники, что у запрета на въезд иностранцев только одна цель - не пропустить хасидов в Умань.
Больше всего хасидов приезжают в Украину из Израиля и США, которые сейчас находятся в "красной зоне". Однако приезжают и из других стран
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