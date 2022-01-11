Паломники-хасиды, карантин и закрытые границы

Ежегодное празднование еврейского Нового года - Рош ха-Шана связано с массовым паломничеством хасидов в украинский город Умань. Сюда они прибывают из всех стран мира для поклонения на могиле цадика (праведника) Нахмана, который основал брацславское течение хасидизма.

В этом году многие страны закрывают границы, сокращают перемещение граждан с целью уменьшения распространения коронавируса.

С 25 августа по указу президента Владимира Зеленского, принятого по просьбе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, паломничества хасидов в Умань было ограничено.

27 августа правительство также запретило проведение массовых мероприятий во время празднования иудейского Нового года Рош а-Шана в Умани.

"[Празднования] это большой риск для граждан и Украины, и Израиля, и других", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Вчера, 29 августа, Зеленский заявил, что празднование праздника Рош ха-Шана в Умани из-за пандемии невозможно.

"Недавно у меня была встреча с представителями еврейских общин. Мы были согласны с тем, что празднование праздника Рош ха-Шана в этом году в Умани невозможно", - сказал президент во время визита в Черкасскую область.

Украинская пресса, в частности УП и BBC Україна пишут со ссылкой на источники, что у запрета на въезд иностранцев только одна цель - не пропустить хасидов в Умань.

Больше всего хасидов приезжают в Украину из Израиля и США, которые сейчас находятся в "красной зоне". Однако приезжают и из других стран