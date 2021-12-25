Отвод войск РФ: Киев ждет подтверждения украинской разведки и НАТО

14:36 23 Апрель Киев, Украина

Глава МИД Украины назвал отвод войск РФ от украинских границ положительным событием, однако призвал международных партнеров не терять бдительности и продолжать следить за ситуацией.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Дмитрия Кулебы в пятницу, 23 апреля.

По словам главы МИД, заявление министра Шойгу является положительным событием, ведь если Россия действительно отведет от границы с Украиной стянутые ею огромные военные силы, это ослабит напряженность. Однако следует помнить, что сам этот шаг не останавливает ни эскалацию, ни конфликт в целом, отметил Кулеба.
«Во-первых, заявления - это хорошо, но мы хотели бы видеть последовательные конструктивные действия, подтвержденные нашей разведкой и разведкой НАТО. Во-вторых, эти войска не просто дошли до нашей границы и теперь должны вернуться назад. Они проводили опасные учения и создали реальную опасность для Украины. Россия по-прежнему должна в целом объяснить Украине, ОБСЕ и международному сообществу, зачем ей на самом деле нужно стягивать такое количество войск с наступательным вооружением на границе с Украиной", - сказал Кулеба.
Он поблагодарил международных партнеров за решительную и своевременную реакцию на обострение Россией ситуации, что помогло побудить Россию к принятию решения о сворачивании беспрецедентно опасных учений. «Украина призывает своих партнеров сейчас не утратить бдительность, продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать действенные меры по сдерживанию России», - акцентировал глава внешнеполитического ведомства.