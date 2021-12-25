Отвод войск РФ: Киев ждет подтверждения украинской разведки и НАТО

Глава МИД Украины назвал отвод войск РФ от украинских границ положительным событием, однако призвал международных партнеров не терять бдительности и продолжать следить за ситуацией.
Об этом говорится в заявлении главы МИД Дмитрия Кулебы в пятницу, 23 апреля.
По словам главы МИД, заявление министра Шойгу является положительным событием, ведь если Россия действительно отведет от границы с Украиной стянутые ею огромные военные силы, это ослабит напряженность. Однако следует помнить, что сам этот шаг не останавливает ни эскалацию, ни конфликт в целом, отметил Кулеба.
Он поблагодарил международных партнеров за решительную и своевременную реакцию на обострение Россией ситуации, что помогло побудить Россию к принятию решения о сворачивании беспрецедентно опасных учений. «Украина призывает своих партнеров сейчас не утратить бдительность, продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать действенные меры по сдерживанию России», - акцентировал глава внешнеполитического ведомства.
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