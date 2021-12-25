Отвод войск РФ: Киев ждет подтверждения украинской разведки и НАТО

Глава МИД Украины назвал отвод войск РФ от украинских границ положительным событием, однако призвал международных партнеров не терять бдительности и продолжать следить за ситуацией.





Об этом говорится в заявлении главы МИД Дмитрия Кулебы в пятницу, 23 апреля.

«Во-первых, заявления - это хорошо, но мы хотели бы видеть последовательные конструктивные действия, подтвержденные нашей разведкой и разведкой НАТО. Во-вторых, эти войска не просто дошли до нашей границы и теперь должны вернуться назад. Они проводили опасные учения и создали реальную опасность для Украины. Россия по-прежнему должна в целом объяснить Украине, ОБСЕ и международному сообществу, зачем ей на самом деле нужно стягивать такое количество войск с наступательным вооружением на границе с Украиной", - сказал Кулеба.