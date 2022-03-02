Ответ Зеленского Медведчуку. Украина намерена использовать только надежную вакцину

Президент Украины Владимир Зеленский назвал циником лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, который попросил у своего кума – президента РФ Владимира Путина российскую вакцину от коронавируса для Украины.
На своей странице в Facebook глава украинского государства заверил, что Украина получит надежную вакцину, которая не будет вызывать сомнений у ученых.
«Именно Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых. Поэтому не советую очень верить в предвыборные „инициативы“ отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными средствами», — написал Зеленский.
На своей странице в Facebook глава украинского государства заверил, что Украина получит надежную вакцину, которая не будет вызывать сомнений у ученых.
«Именно Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых. Поэтому не советую очень верить в предвыборные „инициативы“ отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенными средствами», — написал Зеленский.
По словам Медведчука, отдыхая с семьей в аннексированном Крыму, он вакцинировался российской вакциной от COVID-19. Семья и он сам «хорошо перенесли» прививку. Также он назвал российскую вакцину "самым надежным средством" от коронавируса на сегодня.
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