Отставка Степанова: кто и почему ее хочет

Кабинет Министров на одной неделе потерпит серьезные кадровые перестановки. Вслед за двумя министрами – экономики и инфраструктуры, свою должность может покинуть и Министр здравоохранения – Максим Степанов.

Об этом сообщила пресс-секретарь председателя ВРУ Ольга Туний на своей странице в соцсети Facebook.

«Официально сообщаю, что в Верховную Раду Украины поступило представление Премьер-министра Украины об отставке Министра здравоохранения Максима Степанова», — написала она в сообщении.

Свою позицию касательно отстранения Степанова от должности – высказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"Вы сами знаете, что у нас очень плохая ситуация со скоростью вакцинации. В процесс вакцинации вмешивался лично президент, доставал эти вакцины, общался с производителем... И когда они общались, они неоднократно слышали обратную связь от этих сторон, что наше Министерство здравоохранения, к сожалению, обращалось чуть позже, чем другие. И благодаря этому, возможно, и есть такие задержки в поставках. Если вся страна работает только на то, чтобы получить вакцины, а министерство немножко тормозит, то нужно менять руководство", – сказал Арахамия.

По его мнению, кресло Степанова займет Виктор Ляшко.