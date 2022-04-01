Откровенное свидетельство намерения Кремля продолжать войну против Украины

Как только намечается возможность мирного разрешения ситуации, сложившейся на Донбассе, Российская Федерация предпринимает очередной акт дестабилизации обстановки. Своими действиями Кремль ясно показывает свое непосредственное участие в разжигании боевых действий на Донбассе, а также лживость «миротворческого» участия в минских договоренностях.
Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за внесения изменений в указ президента РФ Владимира Путина о признании "документов" самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Киев считает эти шаги российской стороны очередным элементом агрессии по отношению к Украине, направленными против суверенитета и территориальной целостности государства, и являются "откровенным свидетельством намерения Кремля продолжать войну против Украины не только вооруженными, но и юридическими методами".
В МИД отмечают, что международное сообщество также не будет признавать эти российские документы и любые сделки на их основе.
Ранее на этой неделе глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Киев разработал План совместных шагов, предусматривающий полное прекращение вооруженного конфликта на Донбассе.
В ответ спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил об отказе от плана Украины по Донбассу. По его словам, власти РФ не намерены прекращать выдачу паспортов РФ жителям сепаратистских анклавов "ЛДНР".
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