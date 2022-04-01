Откровенное свидетельство намерения Кремля продолжать войну против Украины

08:14 07 ноября Киев, Украина

Как только намечается возможность мирного разрешения ситуации, сложившейся на Донбассе, Российская Федерация предпринимает очередной акт дестабилизации обстановки. Своими действиями Кремль ясно показывает свое непосредственное участие в разжигании боевых действий на Донбассе, а также лживость «миротворческого» участия в минских договоренностях.

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за внесения изменений в указ президента РФ Владимира Путина о признании "документов" самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

"Сегодня был обнародован указ президента РФ, которым осуществляется очередная попытка российских властей легализовать незаконную выдачу в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины документов и регистрационных знаков транспортных средств жителям этих районов, а также предоставление им российского гражданства в упрощенном порядке", – говорится в сообщении.

Киев считает эти шаги российской стороны очередным элементом агрессии по отношению к Украине, направленными против суверенитета и территориальной целостности государства, и являются "откровенным свидетельством намерения Кремля продолжать войну против Украины не только вооруженными, но и юридическими методами".

"Противоправное решение Кремля открыто противоречит обязательствам российской стороны по Минским договоренностям, игнорирует усилия, предпринимаемые в нормандской формате и Трехсторонний контактной группе для поддержания режима прекращения огня и мирного урегулирования конфликта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Еще раз подчеркиваем, что кремлевские указы о т.н. "Признание документов и регистрационных знаков" и "упрощенного порядка" предоставления гражданства Российской Федерации жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины не будут признаваться украинской стороной", – заявили украинские дипломаты.

В МИД отмечают, что международное сообщество также не будет признавать эти российские документы и любые сделки на их основе.

"В связи с публикацией этого указа МИД выражает решительный протест российской стороне с направлением соответствующей ноты, призывает наших международных партнеров, прежде всего по линии Нормандского формата, осудить действия РФ и принять необходимые меры давления, в т.ч. санкционного. Этот вопрос скорее будет поднят Украиной на международных платформах, в том числе в рамках ООН, ОБСЕ и СЕ", – резюмировали в МИД.

Ранее на этой неделе глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Киев разработал План совместных шагов, предусматривающий полное прекращение вооруженного конфликта на Донбассе.

В ответ спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил об отказе от плана Украины по Донбассу. По его словам, власти РФ не намерены прекращать выдачу паспортов РФ жителям сепаратистских анклавов "ЛДНР".