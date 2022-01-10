Отключить от SWIFT, не покупать нефть и газ: ЕП принял резолюцию по России

07:44 30 Апрель Киев, Украина

Европарламент принял резолюцию с перечислением ряда мероприятий, которые введут в случае вторжения РФ в Украину, в том числе отключение России от международной платежной системы SWIFT, блокировка "СП-2" и замораживание активов русских олигархов.

Резолюция называется «О России, деле Алексея Навального, наращивании ее военной мощи на границе с Украиной и российском нападении на Чешскую Республику».





Тон дискуссии задал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. Открывая дебаты, Накануне евродепутаты почти три часа обсуждали накопившиеся проблемы по российской теме.Тон дискуссии задал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. Открывая дебаты, он заявил , что настроен пессимистично. Он считает, что Москва выбирала путь еще более глубокой конфронтации с Западом.

"К сожалению, мы не можем исключить, что негативный тренд продолжится и ухудшение достигнет еще более опасного уровня", - подчеркнул глава европейской дипломатии и добавил, что "тактика запугивания" не останется без ответа.

Отвод российских войск Боррель назвал хорошей новостью, однако отметил, что более 100 тысяч солдат у границ Украины и в Крыму сильно "ухудшили ситуацию с безопасностью в регионе".

"Агрессивное поведение Кремля, иногда попросту террористическое, как во внешней политике, так и во внутренней, представляет реальную угрозу для безопасности ЕС и всего европейского континента", - сказал экс-премьер Литвы и член комитета ЕП по иностранным делам Андрюс Кубилюс.

По мнению латвийки Сандры Калниете из крупнейшей фракции ЕП Европейской народной партии, события как вокруг Украины и Навального должны убедить Запад, что "провокации Кремля не прекратятся".

"Именно поэтому мы должны четко и недвусмысленно объяснить России, какую высокую цену ей придется заплатить за нарушение правил, установленных международным правом", - отметила она. Ее рецепт - предоставление Украине плана действий по членству в НАТО и поставки ей оборонных вооружений.

Какую цену придется заплатить РФ

Принятая резолюция по России, содержит в себе жесткую критику Москвы. Документ одобрили 548 евродепутатов, против проголосовали - 25, воздержались - 113.

"Европейский парламент призывает ЕС и его членов при начале конфликта РФ против Украины немедленно остановить импорт нефти и газа из России, исключить ее из платежной системы SWIFT, заморозить все европейские активы близких к российским властям олигархов и их семей, а также закрыть им въезд в ЕС.", - говорится в документе.

В резолюции указано, что "российские официальные лица, действия или бездействие которых привели к военным преступлениям в Украине", должны будут предстать перед международным уголовным правосудием.



Европарламент призвал Россию "вывести свои войска из Донбасса и вернуть Украине контроль над Автономной Республикой Крым и Севастополем", "гарантировать свободу судоходства и транзита через международный пролив к портам Азовского моря", "выполнять положения Минских соглашений и конструктивно участвовать в Нормандском процессе и Трехсторонней контактной группе".



Также в резолюции содержатся требования остановить завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" и прекратить "строительство спорных атомных электростанций Росатомом".



Документ призывает к "немедленному и безоговорочному освобождению Алексея Навального" и всех лиц, задержанных во время протестов в его поддержку, и настаивает на расследовании его предполагаемого отравления.



Отдельный блок резолюции посвящен дипломатическому скандалу в связи со взрывом склада оружия в Врбетице (Чехия), ответственность за который Европарламент возлагает на "преступников из российских спецслужб". Он призывает государства-члены ЕС приступить к совместной высылке российских дипломатов.



Как и все резолюции Европарламента, касающиеся внешней политики и политики безопасности, она носит рекомендательный характер, но может оказать политическое влияние на структуры ЕС и правительства стран союза.