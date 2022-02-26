Отчет по крушению АН-26 будет предоставлен в конце октября

10:16 03 Октябрь Киев, Украина

До 25 октября 2020 года закончится расследование катастрофы военного самолета АН-26. Факты о крушении в Чугуеве будут предоставлены Госкомиссией. Также, к ноябрю будет отчет о технических причинах аварии.

Об этом в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера"." рассказал глава правительственной комиссии, вице-премьер-министр по вопросам оборонно-промышленного комплекса Олег Уруский.

Комиссия по техническим причинам отчитается о своем расследовании в ноябре.

"До 25 октября, согласно решению Кабинета министров, должен быть представлен отчет. Вместе с тем комиссия, которая устанавливает технические причины (катастрофы - ред.), имеет два месяца и должна доложить до 25 ноября",- отметил Уруский.

Вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.