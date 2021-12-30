Отчет ОБСЕ: на Луганщине с нарушением линий отвода РФ разместила 22 "Града" и 18 гаубиц

08:40 21 Апрель Киев, Украина

Российские оккупанты разместили на оккупированной территории Луганской области 22 реактивные системы залпового огня "БМ-21" Град " и 18 гаубиц. Вся боевая техника размещена с нарушением линий отвода.
 
Об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ от 20 апреля.

Отмечается, что 15 "Градов" было обнаружено патрулем Миссии вблизи н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч; 56 км к юго-западу от Луганска).

Еще 8 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 7 реактивных систем залпового огня "БМ-21"Град" патруль СММ ОБСЕ обнаружил на аэродроме вблизи н. п. Переможне (19 км к югу от Луганска).

На этом аэродроме также размещены 10 буксируемых гаубиц (2А65 "Мста-Б", 152 мм - 5 ед., Д-30 "Лягушка", 122 мм - 5 ед.).

Кроме того, как отмечается в отчете, на аэродроме вблизи Переможного было зафиксировано 13 танков (Т-72 - 7 ед., Т-64 - 6 ед.) - за линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения.