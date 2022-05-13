Оригинал Конституции Пилипа Орлика уже в Украине

17:20 10 августа Киев, Украина

Прибывшая в Украину Конституция Пилипа Орлика будет выставлена в Софии Киевской, где ее сможет увидеть каждый украинец.

Об этом сообщает Офис президента во вторник, 10 августа.

"Сегодня она уже будет доставлена в Софию Киевскую, где Конституцию выставят для просмотра", - заявили в ОП.

Представительница парламента в КСУ Ольга Совгиря также сообщила, что Конституция уже в Украине.

""Впервые за 311 лет в Украине доставлен оригинал Конституции Филиппа Орлика! Ждем экспонирования ко Дню независимости", - написала Совгиря.

По ее словам, три копии Конституции, переданные Швецией, уже экспонируются в Украине: в Раде и Офисе президента. Третья копия будет передана в Конституционный суд после его реформирования.

Конституция Пилипа Орлика - конституционный договор гетмана Войска Запорожского Филиппа Орлика со старшиной и казачеством, определявший права и обязанности всех членов Войска. Заключенный 5 апреля 1710. Должен был быть ратифицирован шведским королем Карлом XII, в случае его победы в Северной войне. Написанный на латыни и староукраинском языке. Памятник украинской политико-философской и правовой мысли. Действовала четыре года, когда Филипп Орлик и Войско Запорожское боролись за земли Гетьманщины. Сохранен документ на староукраинском языке в Москве и латыни в Швеции.