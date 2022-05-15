Организаторов дрифта на Софийской площади накажут финансово

19:45 11 августа Киев, Украина

Вся страна возмущена пренебрежительным отношением к историческим местам столицы со стороны компании-организатора дрифта на Софийской площади. Как заявил сегодня, 11 августа, в телевизионном эфире глава Минкульта Александр Ткаченко, организаторы дрифта в центре Киева понесут финансовое наказание.

"Думаю, на этом эта история не закончится, потому что мы имеем дело не просто с невежеством, а с издевательством над историческим центром Киева. Все это происходило в буферной зоне, без согласования с заповедником и министерством, поэтому мы к этой истории будем подходить уже в юридической плоскости. А именно - готовить изменения в законы, в соответствии с которыми такие действия или какие-либо массовые действия в буферных зонах должны согласовываться с заповедником и министерством. Думаю, что мы пойдем и дальше по поводу того, чтобы найти и финансово наказать тех, кто организовал это ралли в центре Киева. Думаю, в первую очередь это касается этой компании, а во-вторых, непосредственная ответственность также лежит на КГГА. Мытьем площади эти люди не отделаются, должно быть непосредственное финансовое наказание", - сказал Ткаченко.

По его словам, такие съемки происходят и в европейских столицах, "но со всеми разрешениями, четкими параметрами - что, где, когда снимается, в каком масштабе".

Министр подчеркнул, что "такого рода ралли недопустимо ни при каких условиях".

Напомним, 10 августа в Киеве на Софийской площади устроили дрифт на автомобилях для съемок рекламного ролика.

Теперь Софийскую площадь после дрифта будут чистить несколько дней. Представитель клининговой компании сообщил, что максимальные загрязнения попытаются убрать сегодня, а остальные на протяжении нескольких дней.