Организаторов дрифта на Софийской площади накажут финансово

Вся страна возмущена пренебрежительным отношением к историческим местам столицы со стороны компании-организатора дрифта на Софийской площади. Как заявил сегодня, 11 августа, в телевизионном эфире глава Минкульта Александр Ткаченко, организаторы дрифта в центре Киева понесут финансовое наказание.
По его словам, такие съемки происходят и в европейских столицах, "но со всеми разрешениями, четкими параметрами - что, где, когда снимается, в каком масштабе".
Министр подчеркнул, что "такого рода ралли недопустимо ни при каких условиях".
Напомним, 10 августа в Киеве на Софийской площади устроили дрифт на автомобилях для съемок рекламного ролика.
Теперь Софийскую площадь после дрифта будут чистить несколько дней. Представитель клининговой компании сообщил, что максимальные загрязнения попытаются убрать сегодня, а остальные на протяжении нескольких дней.
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