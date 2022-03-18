ОПУ готовит обмен пленными

В «Facebook» появилась информация со ссылкой на источники в ОПУ о том, что украинская сторона инициировала очередной обмен военнопленными, который должен состояться на днях.

Время, место обмена и имена удерживаемых пока держатся в секрете. По данным, речь идет об освобождении около полутора десятка украинских ребят.

Президент Украины и представители ОПУ осознают, что несмотря на освобождение героев и военных, в плену у россиян все ещё остаётся около 200 граждан Украины.

Единственное, что в этом случае радует - каждый раз принимая решение об освобождении украинских военнопленных, Российская Федерация подтверждает своё участие в конфликте!

Еще полтора десятка граждан Украины смогут наконец-то увидеть своих родных и близких! Украине важен каждый!