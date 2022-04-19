Оперативная сводка Генштаба ВСУ за минувшие сутки

▪ Противник пытается установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей, а также удержать сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом.
▪️ В течение предыдущих суток произошла активизация ракетных ударов по объектам в западных областях.
▪️Враг продолжает переброску вооружения, военной техники в Украину из центральных и восточных регионов России. Оккупанты также развертывают логистические центры и создают полевые базы ремонта и восстановления поврежденной техники.
▪️Противник продолжает частичную блокировку Харькова. Для организации системы ПВО наступательной группировки, враг опрокидывает дополнительные зенитные ракетные дивизионы ЗРК Тор в Харьковскую область. В то же время, в приграничных с Украиной районах Белгородской области, для прикрытия основных пунктов управления, а также тыловых районов развернуты зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300.
▪️На Изюмском направлении враг ведет наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец.
▪️В Запорожской области продолжается сосредоточение подразделений оккупационных войск в определенных районах.
▪Рашисты сосредотачивают усилия на выходе к админгранице Херсонской области. Пытаются вести наступательные действия в районе Александровки. Противник не прекращает обстрелы гражданских объектов в Николаеве.
▪ Белоруссия продолжает предоставлять свою территорию для нанесения авиационных ударов по территории Украины и ведения разведки объектов на нашей территории.
▪ Потери оккупантов 126-й бригады береговой обороны черноморского флота составляют до 75%. 810-я отдельная бригада морской пехоты черноморского флота потеряла 158 военнослужащих убитыми, около 500 ранеными, а 70 человек числятся пропавшими без вести.Значительная часть военнослужащих указанных бригад написала рапорты на отказ от участия в так называемой "специальной операции".
▪️На территории Донецкой и Луганской областей защитники Украины за минувшие сутки отбили 7 атак врага, уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 8 единиц автомобильной техники, 1 артсистему, а также миномет противника с расчетом.
▪️Воздушные Силы ВСУ за предыдущие сутки поразили семь воздушных целей: один самолет, четыре БПЛА и две крылатые ракеты.
▪️ В течение предыдущих суток произошла активизация ракетных ударов по объектам в западных областях.
▪️Враг продолжает переброску вооружения, военной техники в Украину из центральных и восточных регионов России. Оккупанты также развертывают логистические центры и создают полевые базы ремонта и восстановления поврежденной техники.
▪️Противник продолжает частичную блокировку Харькова. Для организации системы ПВО наступательной группировки, враг опрокидывает дополнительные зенитные ракетные дивизионы ЗРК Тор в Харьковскую область. В то же время, в приграничных с Украиной районах Белгородской области, для прикрытия основных пунктов управления, а также тыловых районов развернуты зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300.
▪️На Изюмском направлении враг ведет наступательные действия на левом берегу реки Северский Донец.
▪️В Запорожской области продолжается сосредоточение подразделений оккупационных войск в определенных районах.
▪Рашисты сосредотачивают усилия на выходе к админгранице Херсонской области. Пытаются вести наступательные действия в районе Александровки. Противник не прекращает обстрелы гражданских объектов в Николаеве.
▪ Белоруссия продолжает предоставлять свою территорию для нанесения авиационных ударов по территории Украины и ведения разведки объектов на нашей территории.
▪ Потери оккупантов 126-й бригады береговой обороны черноморского флота составляют до 75%. 810-я отдельная бригада морской пехоты черноморского флота потеряла 158 военнослужащих убитыми, около 500 ранеными, а 70 человек числятся пропавшими без вести.Значительная часть военнослужащих указанных бригад написала рапорты на отказ от участия в так называемой "специальной операции".
▪️На территории Донецкой и Луганской областей защитники Украины за минувшие сутки отбили 7 атак врага, уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 8 единиц автомобильной техники, 1 артсистему, а также миномет противника с расчетом.
▪️Воздушные Силы ВСУ за предыдущие сутки поразили семь воздушных целей: один самолет, четыре БПЛА и две крылатые ракеты.
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