Опасный штамм коронавируса Дельта обнаружен у жителей Львовской области

07:33 25 июля Киев, Украина

Опасный штамм коронавируса Дельта упорно прорывается на территорию Украины. В этот раз «индийский гость» прибыл вместе с жителями Львовской области, которые побывали за рубежом. Как сообщила пресс-служба Львовской областной госадминистрации, у троих человек было лабораторно подтверждено заражение штаммом коронавируса Дельта.

"На Львовщине подтвердили 3 случая заболевания коронавирусом, вызванного штаммом Дельта (мутация SARS Spike 478K (Delta, B.1.617.2)", - говорится в сообщении.

По данным регионального департамента здравоохранения, во время инкубационного периода двое инфицированных находились в Великобритании и один - в России. Всем им понадобилась госпитализация. На сегодняшний день состояние больных улучшается.

Как рассказал глава департамента Орест Чемерис, всего в столичный Центр общественного здоровья направили шесть тестов ПЦР с подозрением на наличие штамма Дельта. Следовательно, в трех случаях подозрения подтвердились.

Также в ОГА напомнили, что полностью вакцинированные люди на 80% защищены от тяжелого течения COVID-19, вызванного "индийским" типом инфекции.

Напомним, 22 июля впервые случаи Дельты выявили в Киеве. В Александровской больнице подтвердили заражение у шести пациентов в возрасте от 21 до 73 лет.