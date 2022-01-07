ОП займется подготовкой встречи Зеленского с Путиным

«Все идет к тому, что эта встреча состоится. Я действительно предложил, и вы это слышали, встретиться на Донбассе, президент РФ подтвердил желание встретиться, но предложил мне встретиться в Москве. Я уже дал задание руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку, чтобы он связался с администрацией президента Путина, и чтобы они нашли понимание и сроки и место или город, где мы можем встретиться», - сказал Зеленский.