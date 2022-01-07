ОП займется подготовкой встречи Зеленского с Путиным

Руководителю офиса президента Андрею Ермаку поручено согласовать с представителями Администрации главы Кремля сроки и место проведения встречи Зеленского с Путиным.
Об это сказал Владимир Зеленский во время поездки на Чернобыльскую АЭС.
По его словам, главное - чтобы эта встреча и переговоры состоялись, а место - это уже детали.
Как сообщалось, 20 апреля Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
Позже, 22 апреля, Путин заявил, что готов в Москве встретиться с Зеленским, но вопрос о прекращении войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с главарями "ДНР" и "ЛНР".
В свою очередь Зеленский считает невозможными и бессмысленными переговоры с представителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
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