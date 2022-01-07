ОП займется подготовкой встречи Зеленского с Путиным

14:55 26 Апрель Киев, Украина

Руководителю офиса президента Андрею Ермаку поручено согласовать с представителями Администрации главы Кремля сроки и место проведения встречи Зеленского с Путиным. 
 
 Об это сказал Владимир Зеленский во время поездки на Чернобыльскую АЭС.
«Все идет к тому, что эта встреча состоится. Я действительно предложил, и вы это слышали, встретиться на Донбассе, президент РФ подтвердил желание встретиться, но предложил мне встретиться в Москве. Я уже дал задание руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку, чтобы он связался с администрацией президента Путина, и чтобы они нашли понимание и сроки и место или город, где мы можем встретиться», - сказал Зеленский.
По его словам, главное - чтобы эта встреча и переговоры состоялись, а место - это уже детали.

Как сообщалось, 20 апреля Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Позже, 22 апреля, Путин заявил, что готов в Москве встретиться с Зеленским, но вопрос о прекращении войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с главарями "ДНР" и "ЛНР".

В свою очередь Зеленский считает невозможными и бессмысленными переговоры с представителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР.