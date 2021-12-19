Омбудсмен Людмила Денисова рассказала о переговорах с РФ по обмену

09:32 22 Июль Киев, Украина

Коронавирус стал причиной замедления решения вопроса с Россией об обмене политзаключенными. Омбудсмен Верховной Рады, сообщает, что они не прекращаются.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова уверяет, что переговоры продолжаются постоянно, но их затрудняет пандемия COVID-19.



"Безусловно, переговоры идут. То, что переговоры идут - да, я подтверждаю. То, что они сложные - да. То, что они идут на разных площадках, в том числе и в Минске", - сказала она.

По словам Денисовой, переговоры идут тяжело. "Безусловно, их осложняет то, что неизвестно, когда пандемия COVID-19 закончится, а карантинные меры будут сняты, поездки - восстановлены и личные встречи между переговорщиками - тоже", - добавила Денисова. По ее словам, в Офисе Президента Украины проводятся совещания, посвященные в т.ч. и встречам с родными политзаключенных. "Полторы недели назад такая встреча была", - отметила она.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека также отметила разницу эффективности переговоров с глазу на глаз и дистанционных.

"Когда люди встречаются, когда ты один на один говоришь за столом переговоров, это одни достижения, а когда по телефону или переписке, то результат другой. Эффективность очень разная", - отметила Денисова, добавив, что переговорный процесс не прекращался никогда, он продолжается.