Окончание пандемии обойдется миру в 50 млрд долларов

Пресс-служба Международного валютного фонда разработала план завершения периода пандемии коронавируса в мире. Согласно стратегии будет потрачено свыше 50 млрд долларов.

Согласно обнародованному Фондом плану, не менее 40% населения всех стран мира до конца 2021 года и не менее 60% населения до первой половины 2022 года должны быть обеспечены вакцинами от коронавируса. Предусматривается также страхование от рисков ухудшения ситуации и обеспечение повсеместного тестирования на коронавирус.

При этом 35 млрд долларов пойдет на грантовое финансирование, еще 15 млрд долларов обеспечат национальные правительства. Реализация плана, прогнозирует МВФ, приведет к вливанию в экономику до 9 трлн долларов до 2025 года.

Напомним, 21 мая G20 и другие страны разработали основные планы борьбы с пандемией. Особенное внимание уделили передаче патентов на лекарства на добровольной основе.