На Донбассе в течение суток, 20 октября, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушали режим прекращения огня. Оккупанты стреляли вблизи населенных пунктов Светлодарск и Майорское. Потерь среди украинских военных нет.
Об этом говорится в сообщении штаба ООС.
Так, боевики применили стрелковое оружие в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Светлодарска и Майорского.
Вражеские выстрелы не угрожали жизни и здоровью, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня.
Кроме того, саперы ДСНС провели разминирование в районах вдоль линии разграничения более 15 гектаров территории и передали на уничтожение 80 взрывоопасных предметов.
Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет, спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас продолжаются восстановительные работы на 16 объектах.
Украина ведет подготовку к очередному разведения войск на четырех направлениях на Донбассе, а также до 10 ноября готовится открыть два контрольно пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) в районе населенных пунктов Счастье и Золотое.
Об этом говорится в сообщении штаба ООС.
Так, боевики применили стрелковое оружие в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Светлодарска и Майорского.
Вражеские выстрелы не угрожали жизни и здоровью, поэтому украинские воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня.
Кроме того, саперы ДСНС провели разминирование в районах вдоль линии разграничения более 15 гектаров территории и передали на уничтожение 80 взрывоопасных предметов.
Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет, спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас продолжаются восстановительные работы на 16 объектах.
Украина ведет подготовку к очередному разведения войск на четырех направлениях на Донбассе, а также до 10 ноября готовится открыть два контрольно пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) в районе населенных пунктов Счастье и Золотое.
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