Оккупанты ранили бойца ВСУ на Донбассе

09:54 18 июня Киев, Украина

Вооруженные формирования Российской Федерации в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) за прошедшие сутки 9 раз открывали огонь, одного защитника ранили.

Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает пресс-служба ООС.