Оккупанты ранили бойца ВСУ на Донбассе

Вооруженные формирования Российской Федерации в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) за прошедшие сутки 9 раз открывали огонь, одного защитника ранили.
Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает пресс-служба ООС.
Вблизи Песков противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Луганского открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В районе Водяного, что на Приазовье, трижды обстреливал позиции ОС из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Неподалеку Новотошковского осуществляли обстрелы из стрелкового оружия. У Золотого наемники дважды обстреляли украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил пулевое ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в военный госпиталь. Состояние здоровья раненого - средней тяжести.
С начала текущих суток противник на Донбассе единожды нарушил режим тишины вблизи Золотого. Там противник открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов. Без потерь.
Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии