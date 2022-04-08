Оккупационное руководство Донбасса начало распродавать отобранные у переселенцев дома

15:46 08 июля Киев, Украина

Капитальный дом с хозяйственными пристройками, который владельцы вынуждены были оставить из-за российской оккупации Донбасса, выставлен так называемыми властями ДНР на продажу.

Об этом пишут сепаратистские СМИ.



Отмечается, что домовладение находится в селе Васильевка Ясиноватского района и состоит из жилого дома с дворовыми постройками общей площадью 294,80 кв. м, земельного участка площадью 0,2500 га и земельного участка 0,05 га. Год постройки – 2008-й.



"Стены жилого дома, мансарды, пристройки, сарая – кирпич, стены подвала под жилым домом, гаража, бани, выгребной ямы – шлакоблоки", - говорится в объявлении о продаже.



Стартовая цена - 1,7 миллиона рублей. Торги назначены на 19 июля.