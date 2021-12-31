Оформления трудовых отношений с работниками - обязательны. Нарушения- наказуемы

06:36 27 Август Киев, Украина

С 1 сентября усиливается контроль за официальным оформлением работодателями трудовых отношений с работниками. Об этом сообщается на Facebook-странице Пенсионного фонда, а также на сайте Госслужбы занятости.



"Действующее законодательство предусматривает уголовную, административную и финансовую ответственность за нарушение законодательства о труде в части оформления трудовых отношений с наемными работниками", - отмечается в сообщении.



Штрафы



Уголовная ответственность: штраф от 34 до 85 тыс. грн, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, исправительные работы на срок до двух лет, арест до 6 месяцев.



Административная ответственность: штраф от 8,5 до 34 тыс. грн.



Финансовая ответственность: штраф от 47,2 тыс. грн до 141,7 тыс. грн



К юридическим лицам и физлицам-предпринимателям, использующим наемный труд без оформления трудовых отношений, может быть применена финансовая (ст. 265 Кодекса законов о труде) и административная ответственность (ст. 41 Кодекс об административных правонарушениях).



Финансовая ответственность применяется к юрлицам и физлицам-предпринимателям (ФОП), если они являются работодателями, а административная ответственность - к должностным лицам предприятий, а также к ФОПам. Финансовая ответственность может применяться одновременно с административной. Также возможно применение уголовной ответственности.



Каковы основания для инспекционных проверок



По данным Госслужбы труда, существуют 11 оснований для проведения инспекционных проверок соблюдения законодательства в данной сфере:



- по обращению работника о нарушении законодательства о труде;



- по обращению физлица о нарушении правил оформления трудовых отношений;



- по решению руководителя Госслужбы труда после анализа информации из СМИ и других источников;



- по решению суда;



- по сообщению должностных лиц органов госнадзора, правоохранительных органов;



- по информации Госстата, Государственной налоговой службы, Пенсионного фонда;



- по информации профсоюзных органов о нарушении прав работников;



- по поручению премьер-министра Украины;



- по обращению уполномоченного Верховной Рады по правам человека;



- по запросу народного депутата;



- в случае невыполнения требований предписания. С 1 сентября усиливается контроль за официальным оформлением работодателями трудовых отношений с работниками. Об этом сообщается на Facebook-странице Пенсионного фонда, а также на сайте Госслужбы занятости."Действующее законодательство предусматривает уголовную, административную и финансовую ответственность за нарушение законодательства о труде в части оформления трудовых отношений с наемными работниками", - отмечается в сообщении.Уголовная ответственность: штраф от 34 до 85 тыс. грн, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, исправительные работы на срок до двух лет, арест до 6 месяцев.Административная ответственность: штраф от 8,5 до 34 тыс. грн.Финансовая ответственность: штраф от 47,2 тыс. грн до 141,7 тыс. грнК юридическим лицам и физлицам-предпринимателям, использующим наемный труд без оформления трудовых отношений, может быть применена финансовая (ст. 265 Кодекса законов о труде) и административная ответственность (ст. 41 Кодекс об административных правонарушениях).Финансовая ответственность применяется к юрлицам и физлицам-предпринимателям (ФОП), если они являются работодателями, а административная ответственность - к должностным лицам предприятий, а также к ФОПам. Финансовая ответственность может применяться одновременно с административной. Также возможно применение уголовной ответственности.По данным Госслужбы труда, существуют 11 оснований для проведения инспекционных проверок соблюдения законодательства в данной сфере:- по обращению работника о нарушении законодательства о труде;- по обращению физлица о нарушении правил оформления трудовых отношений;- по решению руководителя Госслужбы труда после анализа информации из СМИ и других источников;- по решению суда;- по сообщению должностных лиц органов госнадзора, правоохранительных органов;- по информации Госстата, Государственной налоговой службы, Пенсионного фонда;- по информации профсоюзных органов о нарушении прав работников;- по поручению премьер-министра Украины;- по обращению уполномоченного Верховной Рады по правам человека;- по запросу народного депутата;- в случае невыполнения требований предписания.



Что может проверять инспектор



Задача инспектора - проверить, выполняет ли бизнес законодательство о труде, в частности:



- оформлены ли трудовые отношения с работниками;



- своевременно ли выплачивается им зарплата;



- соблюдаются ли государственные гарантии в сфере оплаты труда: ежегодные отпуска, оплата работы в сверхурочные часы и тому подобное;



- сколько времени фактически работает тот или иной сотрудник.



Сколько в Украине работающих неофициально



По последним данным Госстата (за первый квартал 2020 года), в Украине 3,404 млн человек работают без официального оформления.



Общая численность наемных работников в Украине по состоянию на конец мая составила 9,834 млн человек. Это на 511 400 человек меньше, чем в мае 2019 (95,1% от показателя мая 2020 года), на 429 400 человек меньше, чем в декабре 2019 (95,8%), а также на 39 800 человек меньше, чем в апреле 2020 (99,6%).