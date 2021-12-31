Оформления трудовых отношений с работниками - обязательны. Нарушения- наказуемы

"Действующее законодательство предусматривает уголовную, административную и финансовую ответственность за нарушение законодательства о труде в части оформления трудовых отношений с наемными работниками", - отмечается в сообщении.
Штрафы
Уголовная ответственность: штраф от 34 до 85 тыс. грн, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, исправительные работы на срок до двух лет, арест до 6 месяцев.
Административная ответственность: штраф от 8,5 до 34 тыс. грн.
Финансовая ответственность: штраф от 47,2 тыс. грн до 141,7 тыс. грн
К юридическим лицам и физлицам-предпринимателям, использующим наемный труд без оформления трудовых отношений, может быть применена финансовая (ст. 265 Кодекса законов о труде) и административная ответственность (ст. 41 Кодекс об административных правонарушениях).
Финансовая ответственность применяется к юрлицам и физлицам-предпринимателям (ФОП), если они являются работодателями, а административная ответственность - к должностным лицам предприятий, а также к ФОПам. Финансовая ответственность может применяться одновременно с административной. Также возможно применение уголовной ответственности.
Каковы основания для инспекционных проверок
По данным Госслужбы труда, существуют 11 оснований для проведения инспекционных проверок соблюдения законодательства в данной сфере:
- по обращению работника о нарушении законодательства о труде;
- по обращению физлица о нарушении правил оформления трудовых отношений;
- по решению руководителя Госслужбы труда после анализа информации из СМИ и других источников;
- по решению суда;
- по сообщению должностных лиц органов госнадзора, правоохранительных органов;
- по информации Госстата, Государственной налоговой службы, Пенсионного фонда;
- по информации профсоюзных органов о нарушении прав работников;
- по поручению премьер-министра Украины;
- по обращению уполномоченного Верховной Рады по правам человека;
- по запросу народного депутата;
- в случае невыполнения требований предписания.
Что может проверять инспектор
Задача инспектора - проверить, выполняет ли бизнес законодательство о труде, в частности:
- оформлены ли трудовые отношения с работниками;
- своевременно ли выплачивается им зарплата;
- соблюдаются ли государственные гарантии в сфере оплаты труда: ежегодные отпуска, оплата работы в сверхурочные часы и тому подобное;
- сколько времени фактически работает тот или иной сотрудник.
Сколько в Украине работающих неофициально
По последним данным Госстата (за первый квартал 2020 года), в Украине 3,404 млн человек работают без официального оформления.
Общая численность наемных работников в Украине по состоянию на конец мая составила 9,834 млн человек. Это на 511 400 человек меньше, чем в мае 2019 (95,1% от показателя мая 2020 года), на 429 400 человек меньше, чем в декабре 2019 (95,8%), а также на 39 800 человек меньше, чем в апреле 2020 (99,6%).
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