Офис президента назвал дезинформацией публикации по ЧВК “Вагнера”

12:56 19 Август Киев, Украина

Глава “Офиса президента” назвал сведения о том, что СБУ участвовало в операции по задержанию членов частной военной компании “Вагнера” в Беларуси не соответствующими действительности.

Андрей Ермак назвал «дезинформационной атакой на раскол украинского общества» публикацию в «Украинской правде» о том, что якобы украинские спецслужбы спланировали и проводили операцию по задержанию наемников ЧВК Вагнера, выманивая их через Беларусь.

В комментарии LB.ua глава Офиса президента указал, что версию об «украинском следе» первыми еще 6 августа запустили со страниц российской «Комсомольской правды». И только гораздо позже тему продолжили в Украине.

«Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания. И очень удивляет, что некоторые украинские граждане публично распространяют именно эту версию событий», – подчеркнул Ермак.

Он допускает, что некие внутренние силы также решили воспользоваться этой дезинформацией «в собственных целях накануне выборов», предположив, что «кому-то очень хочется сорвать прекращение огня на Донбассе». Также он добавил, что информация о том, что в ОП захотели отсрочить операцию из-за обмена пленными, выглядит абсурдно.

Ермак уверяет, что не знает о требованиях экс-главы ГУР Василия Бурбы проверить на полиграфе участников совещания по спецоперации, хотя убежден, что и это «не соответствует действительности, и является частью дезинформационной атаки, цель которой – раскол украинского общества».

“РЕАЛ” накануне также высказал предположение, что данная история очень дурно пахнет – она фактически полностью оправдывает версию России о непричастности к заброске боевиков в Белаарусь и подтверждает заявления о том, что они направлялись в Венесуэлу… Более того, история, изложенная в “Украинской правде”, представляет ЧВК Вагнера как некую самостоятельную структуру, которая не контролируется спецслужбами и Кремлем, членов которой можно поодиночке выманить на какие-то задания в третьи страны…

Напомним, Россия очень хотела заполучить задержанных под Минском боевиков – для этого даже Путин лично звонил Лукашенко.