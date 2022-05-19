Офис Генпрокурора передал в суд дело на "замминистра информации ДНР"

13:08 14 августа Киев, Украина

Нет такого преступления, за которое не последует наказание. В Украине завершилось расследование преступлений, совершенных мужчиной, служившим в роли «местного Гебельса» у сепаратистов ДНР. Как стало известно, Офис генерального прокурора Украины передал в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины, который в 2014-2015 годах был "заместителем министра информации ДНР". Об этом сообщает пресс-служба ОГП в субботу, 14 августа.

Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность, участии в деятельности террористической организации, а также пропаганде коммунистического режима.

По данным следствия, в 2014-2015 годах обвиняемый отвечал за: организацию агитационной работы среди населения, склонение к участию в террористической организации и поддержке ее деятельности, пропаганду идей "Русского мира", налаживание взаимодействия с местными и зарубежными средствами массовой информации с целью их использования для агитации, освещение деятельности террористической организации "ДНР", дискредитации деятельности органов государственной власти Украины и лиц, задействованных в ходе проведения антитеррористической операции.

Также досудебным расследованием установлено, что он в подвалах захваченого здания Управления СБУ в Донецкой области неоднократно заставлял пленных украинских военнослужащих на вопросы российских журналистов сообщать ложную информацию о якобы умышленных артиллерийских обстрелах Вооруженными силами Украины жилых домов и надлежащие условия содержания в плену. За отказ в предоставлении подобных "интервью" военных пытали.

Накануне в СБУ сообщили о задержании в Одесской и Харьковской областях двух бывших участников незаконных вооруженных формирований на Донбассе.